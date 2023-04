USA's nye Rusland-sanktioner rammer over 20 lande

USA har indført sanktioner mod over 120 enkeltpersoner og firmaer, som menes at have hjulpet Rusland i krigen mod Ukraine.

Sanktionerne er spredt ud over mere end 20 lande. Blandt dem er Tyrkiet, De Forenede Arabiske Emirater samt flere virksomheder og personer, der har hjemme i Kina.

Det fremgår af en udtalelse fra udenrigsminister Antony Blinken onsdag.

Det private russiske militære firma Patriot, som Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, står bag, er med på listen over USA's seneste sanktioner.

Patriot er en konkurrent til den berygtede russiske militære Wagner-gruppe.

Det samme er fire tyrkiske virksomheder, der beskyldes for at have leveret elektronik til Rusland.

Fem enheder og én person, som er en del af det statslige russiske atomenergiselskab, Rosatom, er også kommet på USA's sorte liste. Der er dog ikke indført sanktioner mod selve Rosatom.

Tre ledende medarbejdere i Den Internationale Investeringsbank (IIB) i Ungarns hovedstad, Budapest, er også på listen. Banken er kontrolleret af russere. De nye sanktioner rammer to russere og en ungarer.

- IIB's tilstedeværelse i Budapest gør det muligt for Rusland at styrke sin efterretningsmæssige tilstedeværelse i Europa, skriver det amerikanske finansministerium i en meddelelse.

- Det åbner døren for Kremls aktiviteter med ondsindet indflydelse i Centraleuropa og det vestlige Balkan. Det kan udgøre en mekanisme for korruption og ulovlig finansvirksomhed, herunder sanktionsbrud.

Flere europæiske lande har i forvejen indført sanktioner mod banken.

Sanktionerne rammer også firmaer og personer, der ifølge USA hjælper Rusland med at slippe uden om de skrappe sanktioner, der i forvejen er indført som følge af landets invasion af Ukraine.

- USA vil fortsat gribe ind over for Rusland og andre, der støtter landets krig i Ukraine, siger Blinken i meddelelsen.

Han tilføjer, at det er i tråd med G7-landenes løfte om at sikre "skrappe konsekvenser for tredjelande, der støtter Ruslands krig i Ukraine".

Et kinesisk firma rammes af sanktioner for at have solgt satellitfotos af Ukraine til enheder knyttet til den russiske Wagner-gruppe og dens leder, Jevgenij Prigozjin.

For første gang retter USA også sanktioner mod Ruslands telesektor.

Megafon, der er en af Ruslands fire største teleudbydere, er med på USA's nye liste over sanktioner.

/ritzau/Reuters