USA's nyvalgte Kongres åbner med uafklaret styrkeforhold

Hundredvis af politikere tages søndag i ed i USA. De sidste to afgørende medlemmer af Senatet vælges tirsdag.

Coronapandemien sætter sine spor, når medlemmerne af USA's 117. kongres tages i ed søndag.

Det er første dag, de nyvalgte eller genvalgte politikere fra valget 3. november er samlet i kongresbygningen, Capitol Hill.

Repræsentanternes Hus stemmer søndag aften dansk tid om, hvorvidt den 80-årige demokratiske veteran Nancy Pelosi kan fortsætte som formand for Kongressens andetkammer.

Regler om at holde afstand betyder, at kongresmedlemmerne kun må stemme i mindre grupper. Derfor trækker afstemningen ud, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er ventet, at det vil blive mere tæt løb, efter at Demokraterne måtte afgive nogle af pladserne til Republikanerne ved valget i november.

Demokraterne har stadig et flertal på 222 pladser i Repræsentanternes Hus. Republikanerne har 211. Det er Demokraternes snævreste flertal i årevis.

Da Pelosi blev valgt som formand for to år siden, undlod 15 af hendes partifæller at stemme på hende.

Demokraternes nummer to i Repræsentanternes Hus, Steny Hoyer, sagde i sidste uge, at han forventer, at Nancy Pelosi vil blive genvalgt, selv om det bliver mere af en udfordring, end partiet bryder sig om.

- Vi har ikke arbejdet så hårdt, som vi har for at fastholde flertallet og føre politik, for så at opgive det, siger Hoyer.

I år er der et mindre antal demokrater, der på forhånd har sagt, at de ikke vil stemme for Pelosi. Men det er lykkedes den politiske veteran at overtale nogle af de 15, der ikke stemte for hende i 2018, til at bakke hende op denne gang.

I Kongressens førstekammer, Senatet, er det endnu ikke afgjort, hvem der har flertal.

Det afhænger af anden runde af senatsvalget i Georgia, der holdes tirsdag.

Hvis det her lykkes Demokraterne at fravriste Republikanerne to pladser, vil magtfordelingen i Senatet mellem de to partier være 50-50.

I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger vil det så være den kommende vicepræsident, demokraten Kamala Harris, der har den afgørende stemme.

Samtidig forsøger nogle af de republikanske politikere at udfordre den kommende præsident Joe Bidens valgsejr. Det vil de gøre, når Kongressen på onsdag skal bekræfte resultatet af præsidentvalget.

Normalt er det en formalitet, men præsident Donald Trump nægter at erkende sit valgnederlag og har støtte fra flere af sine partifæller i Kongressen.

I år lægger også coronapandemien en dæmper på Kongressens åbning.

Andre år har kongresmedlemmernes familie været inviteret til at overvære, at politikerne tages i ed. Normalt er det en festdag, hvor partilederne byder på frokost. Men det bliver der ikke noget af søndag.

De enkelte kongresmedlemmer bliver taget i ed uden en eneste gæst til stede, skriver netmediet Politico.

Politikerne er også blevet bedt om at holde sig på deres kontorer, når der ikke er en afstemning i salen, hvor højst 72 må opholde sig ad gangen.

/ritzau/