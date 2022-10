USA's økonomi vokser igen - men farer lurer forude

Efter to kvartaler med tilbagegang voksede USA's økonomi med 2,6 procent i tredje kvartal, viser nye tal fra den amerikanske regering torsdag.

- Amerikanerne fik godt gang i væksten igen i tredje kvartal. Efter tilbagegang i både første og andet kvartal, går det igen den rigtige vej i amerikansk økonomi, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- Det er selvfølgelig glædeligt med fornyet fremgang i USA, men opsvinget nærmer sig en udløbsdato. Den høje inflation og de mange rentestigninger tager luften ud af økonomien. Amerikansk økonomi kan meget vel gå i recession i starten af 2023, siger han i en kommentar.

Inflationen er stadig meget høj i USA. Det har fået den amerikanske centralbank til at hæve renterne meget aggressivt for at dæmme op for prisstigningerne.

Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv, peger på, at væksten i tredje kvartal betyder, at USA ikke er i recession lige nu. Men den kan lure rundt om hjørnet.

- De amerikanske forbrugere er begyndt at tabe optimismen, siger han og betegner det som "regulær gift" for USA's økonomi, der i høj grad har privatforbruget som den vigtigste motor.

- Forbrugerne taber optimismen, fordi den høje inflation suger købekraften ud af de amerikanske forbrugere. Dertil er renterne steget kraftigt siden årsskiftet, lyder det fra Kristian Skriver.

I en kommentar siger præsident Joe Biden, at tallene for tredje kvartal viser, at økonomien stadig er stærk.

Han lover samtidig at gøre mere for at få priserne ned på en række områder.

- Min regering har vedtaget love, der vil sænke priserne på receptpligtig medicin og sundhedsforsikringer fra næste år. Vi skal gøre mere, siger Biden ifølge Reuters.

