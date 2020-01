USA's økonomi voksede 2,3 procent i 2019

USA's økonomi nåede i 2019 for andet år i træk ikke præsident Trumps mål om vækst på 3,0 procent.

USA's økonomi voksede 2,3 procent sidste år og nåede ikke præsident Trumps mål om vækst på 3,0 procent for andet år i træk. Det oplyser handelsministeriet i USA.

2,3 procent er den laveste vækst siden 2016 og følger efter en vækst i 2018 på 2,9 procent.

Bruttonationalproduktet (bnp) steg i fjerde kvartal af 2019 med 2,1 procent.

Bnp opgøres typisk som værdien af alle de varer og serviceydelser, der bliver produceret, fratrukket værdien af de råvarer, der er blevet brugt til at producere dem.

Det er et meget anvendt nøgletal, der er udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald i bnp viser, om økonomien vokser eller skrumper.

/ritzau/AFP