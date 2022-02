USA's politi forbereder sig på lastbiler i Washington

Amerikansk politi forventer, at lastbiler dukker op, når præsident Joe Biden skal holde tale for Kongressen.

Politiet i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., forbereder sig på ankomsten af en konvoj af lastbiler 1. marts, når præsident Joe Biden skal holde tale for Kongressen.

Det oplyser politiet til nyhedsbureauet Reuters.

Derfor bliver sikkerheden skærpet, oplyser politiet.

Politiet oplyser ikke nærmere, hvorfor lastbilerne forventes at komme til Washington D.C., men i de seneste uger har en stor demonstration skabt enorme vanskeligheder i Canada.

Den canadiske hovedstad Ottawas infrastruktur har været kraftigt hæmmet af demonstranter - blandt andet i lastbiler - som har set sig sure på regeringen over en række krav om vaccination mod covid-19.

Særligt har et krav, der gør, at lastbilchauffører skal være vaccineret for at krydse provinsgrænser i Canada og grænsen mellem USA og Canada, vakt harme.

Protestbevægelsen er blevet døbt "Frihedskonvojen" og har skabt store udfordringer for Canadas premierminister, Justin Trudeau.

Det amerikanske medie Newsweek kunne fredag berette om en gruppe amerikanske lastbilchauffører, som har i sinde at sætte kurs mod på Washington D.C. fra delstaten Californien 23. februar.

Den amerikanske søsterbevægelse til "Frihedskonvojen" er ifølge Newsweek blevet døbt "Folkekonvojen".

Maureen Steele, som er en af personerne bag bevægelsen, siger til Newsweek, at cirka 1000 lastbilchauffører forventes at sætte kursen mod Washington D.C fra byen Barstow i Californien.

Turen er ifølge Google Maps 4114 kilometer lang og tager cirka 37 timer bag rattet.

Skulle chaufførerne køre fra Barstow den 23. februar, kan de snildt nå til forbundshovedstaden i tide til Bidens årlige tale til Kongressen - som på engelsk hedder "State of the Union".

Her gør præsidenten status over året, der gik, og fremlægger nogle af de politiske tiltag, som han ønsker at iværksætte i det kommende år. Den bliver som regel afholdt i januar eller februar, men bliver i år afholdt 1. marts.

