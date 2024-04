USA's politikere står omsider klar med redningsplanke til Ukraine

Det ligner knald eller fald for Ukraine, når Repræsentanternes Hus i USA lørdag aften dansk tid stemmer om en stor økonomisk og militær pakke til Ukraine og andre allierede.

Med den politiske udvikling fredag peger det i retning af, at demokrater og republikanere godkender at afsætte 60,8 milliarder dollar eller 426 milliarder kroner til Ukraine i krigen mod Rusland. Det rapporterer amerikanske medier.

Det kan blive en redningsplanke for Ukraine. Landet er hårdt presset af Rusland på slagmarken.

Tidligere præsident Donald Trump og hans højreorienterede allierede i Kongressen, der har været imod støtten, ser ud til at blive taberne.

Det er en hård kerne i Det Republikanske Parti, der siden slutningen af sidste år har blokeret for de livsvigtige våben fra USA til Ukraine.

Fredag har Repræsentanternes Hus med 316 stemmer mod 94 ved en afstemning om procedure sagt ja til at sende en pakke på 95 milliarder dollar til endelig afstemning lørdag. Udover støtten til Ukraine er der afsat store beløb til Israel, Taiwan og andre allierede i Sydøstasien.

165 demokrater og 149 republikanere stemte for.

Det kan bringe den meget højreorienterede republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Mike Johnson, i vanskeligheder hos sine egne.

Johnson har været under hårdt pres. Han er blevet beskyldt for at være i gang med at forære Rusland Ukraine på et sølvfad. Fordi ukrainerne mangler luftværn, raketter og granater, som USA ville kunne levere.

Han har taget et opgør med den hårde Trump-fløj. Han har søgt og i sidste ende fået hjælp fra Demokraterne, hvilket ikke er lykkedes ham tidligere i den stærkt polariserede kongres.

- Demokraterne vil igen være de voksne i lokalet, og jeg er så glad for, at republikanerne omsider indser alvoren i situationen og med den hast, som vi må handle, siger demokraten Jim McGovern ifølge ABC News.

Han har spillet en centrale rolle i forsøget på at få hjælpen til Ukraíne og de øvrige allierede til afstemning lørdag.

Senatets demokratiske flertalsleder, Chuck Schumer, har bedt senatorerne om at holde sig klar i weekenden for at blåstemple pakken til Ukraine og de øvrige allierede. Det skriver Reuters. Præsident Joe Biden står klar til straks at underskrive aftalen og gøre den til lov.

Et dramatisk spil er ved at finde en ende. Og på høje tid ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Han har fredag på et Nato-møde beklaget sig over, at der tales for meget og doneres for lidt hjælp til hans krigsramte land.

