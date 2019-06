USA's Pompeo: Iran er ansvarlig for angreb på tankskibe

To tankskibe blev torsdag morgen beskadiget i Omanbugten. Ifølge USA blev de angrebet af Iran.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, mener, at Iran stod bag angreb på to tankskibe i Omanbugten torsdag morgen.

- Det er den amerikanske regerings vurdering, at Iran er ansvarlig for angrebene, der skete i Omanbugten i dag.

- Vurderingen er baseret på efterretninger, på de våben, der er brugt, på den kompetence, der kræves for at udføre sådan et angreb, og på tidligere lignende iranske angreb mod fartøjer, siger Pompeo ved et pressemøde.

Angrebene er ifølge Pompeo en del af "stigende spændinger" fra Irans side. Han tilføjer, at det udgør en trussel mod international fred og sikkerhed.

Pompeo sagde desuden, at USA vil forsvare sine styrker og interesser i området, men gav ikke yderligere detaljer.

Han tog ikke imod spørgsmål ved pressemødet.

Tankskibet "Front Altair", der er ejet af norske Frontline, blev torsdag morgen ramt af tre eksplosioner og stod siden i flammer. Det andet skib, "Kokuka Courageous", ejet af selskabet Bernhard Schulte, fik skader på skroget.

Området, hvor de to tankskibe torsdag blev beskadiget - og ifølge Pompeo angrebet - er ekstremt vigtigt for verdens olieeksport.

Omkring 40 procent af verdens olieproduktion sejler ifølge erhvervsmediet Bloomberg fra Den Persiske Golf gennem Hormuzstrædet og via Omanbugten ud på Det Arabiske Hav og videre til resten af verden.

Torsdagens hændelse sker på et tidspunkt, hvor en bitter konflikt mellem USA og Iran i forvejen ulmer kraftigt.

Konflikten begyndte for alvor sidste år, da USA trak sig ud af atomaftalen med Iran og siden indførte en lang række sanktioner mod landet.

Iran har flere gange advaret om at blokere for Hormuzstrædet, hvis USA's sanktioner betyder, at Iran ikke kan sælge olie.

Der er ikke officielt nogen, der har taget ansvaret for torsdagens hændelse.

/ritzau/Reuters