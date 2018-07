USA's Pompeo: Irans hykleriske regering minder om en mafia

Den amerikanske udenrigsminister giver sin støtte til det iranske folk og langer ud efter landets regering.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, lagde ikke fingre imellem, da han søndag talte på et møde med det iransk-amerikanske samfund i Californien.

Her langede Mike Pompeo ud efter Irans religiøse ledere, som han kalder for "hykleriske, hellige mænd", og han kritiserede landets regering, som ifølge Pompeo minder mere om en mafia end en regering.

- Nogle gange virker det som om, at verden er blevet følelseskold over for regimets autoritære principper og dens voldelige opførsel uden for landets grænser. Men det iranske folk tier ikke stille, siger Pompeo.

- USA og præsident Donald Trump har heller ikke tænkt sig at tie stille. I lyset af iranske protester og 40-året for iransk tyranni har vi et budskab til Irans befolkning: USA hører jer, USA støtter jer, USA er med jer, siger han.

Pompeo kritiserede i sin tale Irans politiske, retlige og militære ledere. Blandt andet for at deltage i omfattende korruption.

Pompeo langede samtidig ud efter landets religiøse ledere, ayatollaherne.

- Niveauet af korruption og velstand hos regimets ledere viser, at Iran bliver drevet af noget, der mere minder om en mafia end en regering, lyder det fra den amerikanske udenrigsminister.

/ritzau/