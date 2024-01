USA's præsident sender hilsen til den danske kongefamilie

USA's præsident, Joe Biden, har søndag sendt en hilsen til dronning Margrethe og kong Frederik i forbindelse med tronskiftet.

Det fremgår af Det Hvide Hus' hjemmeside.

På vegne af USA lykønsker han dronning Margrethe. Han takker hende samtidig for at have været med til at styrke partnerskabet mellem USA og Danmark.

- Dronning Margrethes 52-årige regeringstid strakte sig over ti amerikanske præsidenter. En epoke hvor Kongeriget Danmark og USA rykkede tættere sammen som partnere i sikkerhed og handel, mens venskabet mellem vores folk blev stadig stærkere, skriver præsidenten blandt andet i sin hilsen.

I den ønsker han også den nye konge, kong Frederik X, tillykke.

Biden skriver, at USA ser frem til fortsætte samarbejdet med Danmark.

/ritzau/