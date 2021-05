USA's regering skærper kursen over for spøgelsesvåben

Alle skydevåben skal fremover identificeres med et serienummer, foreslår det amerikanske justitsministerium.

Præsident Joe Biden har tidligere lovet, at han vil den omfattende vold med brug af skydevåben i USA til livs, og fredag har det amerikanske justitsministerium så taget et skridt nærmere en stramning af våbenlovgivningen.

Ministeriet foreslår således, at våbenproducenter skal tvinges til at identificere de såkaldte spøgelsesvåben med et serienummer. Det skal også gælde for enkelte dele, der sælges separat til at fremstille våben.

Spøgelsesvåben er skydevåben, der ikke har et serienummer og ikke kræver en godkendelse eller registrering for at købe. Det gør dem umulige for myndighederne at spore.

Ifølge justitsministeriet er der blevet beslaglagt flere end 23.000 spøgelsesvåben i perioden fra 2016 til 2020. Ingen af disse våben har et serienummer.

De er som regel lavet af forskellige dele, som er købt online, samt med komponenter fra en 3D-printer.

Ifølge ministeriet knytter spøgelsesvåben sig til mindst 325 drab eller drabsforsøg i USA i samme periode.

I april meddelte Joe Biden, at han har til hensigt at stramme USA's våbenlovgivning med en række tiltag.

- Vold med brug af skydevåben i dette land er en epidemi og en international skændsel, sagde Biden på et pressemøde i begyndelsen af april.

- Nu er det nok, nok, nok. Hver eneste dag bliver 350 mennesker skudt i dette land. 106 af dem dør. Hver dag.

Foruden et opgør med spøgelsesvåben vil Biden forbyde udstyr, der kan bruges til at ændre et håndvåben og gøre det mere kraftigt.

På sigt ønsker Biden også et forbud mod angrebsvåben som dem, der er blevet brugt under masseskyderier i landet.

Præsidenten vil også give USA's delstater mulighed for at indføre love om såkaldte "røde flag".

Det er love, der kan give familiemedlemmer og politi mulighed for at anmode om, at et våben tages fra en person, der anses for at være til fare for sig selv eller andre.

Det skal være med til at nedbringe både antallet af drab samt selvmordsraten.

/ritzau/AFP