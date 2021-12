USA's regering vil være mere klimavenlig med nyt dekret

Den amerikanske regering vil blandt andet stoppe med at købe køretøjer, der kører på fossile brændstoffer.

USA's præsident, Joe Biden, har onsdag underskrevet et dekret, hvor regeringen blandt andet vil stoppe med at købe køretøjer, der kører på fossile brændstoffer, i 2035 med henblik på at nedbringe udledninger og fremme elbiler.

Regeringens tiltag vil reducere udledninger med 65 procent i 2030 efter planen. Den vil forsøge at forbruge elektricitet, så CO2-regnskabet går i nul fra 2050.

Ifølge dekretet er USA's regeringen "den største enkeltstående jordejer, energiforbruger og arbejdsgiver i nationen".

Derudover fremgår det også, at den kan forandre, "hvordan vi bygger, køber og administrerer elektricitet, køretøjer, bygninger og andre aktiviteter for at være rene og bæredygtige".

Artiklen fortsætter under annoncen

Med dekretet vil regeringen transformere sin portefølje med 300.000 bygninger og vognpark bestående af 600.000 biler og lastbiler.

Det fremgår af et faktaark på regeringens hjemmeside.

I januar lovede Biden at erstatte køretøjer i regeringens vognpark med elektriske modeller.

Den nye politik tillader dog nogle undtagelser for militære køretøjer og rumfartøjer.

/ritzau/Reuters