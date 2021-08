USA's senat godkender med minimalt flertal enorm budgetramme

Senatet i USA stemmer onsdag for en enorm budgetramme på 3500 milliarder dollar, der skal finansiere sociale tiltag og klimatiltag over ti år.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Pakken er blevet godkendt med 50 stemmer for og 49 stemmer imod

De svimlende 3500 milliarder dollar svarer til omkring 22.200 milliarder kroner.

Senatets godkendelse kommer, blot en dag efter at kammeret vedtog en infrastrukturpakke på over 1000 milliarder dollar.

Budgetrammen skal give præsident Joe Biden mulighed for at bruge store summer til at få sine politiske prioriteter igennem.

Fremtrædende medlemmer af Repræsentanternes Hus oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at kammeret om to uger vender tilbage efter en sommerpause for at stemme om budgetrammen på 3500 milliarder dollar.

Bliver den overordnede ramme endeligt godkendt af Kongressen, kan det ifølge AP beskytte efterfølgende lovgivning fra republikansk modstand og bevidste forhalinger af processen i Senatet.

Det er den efterfølgende lovgivning, som endeligt skal udmønte pakken.

Republikanere og også moderate demokrater har udtrykt bekymring i forhold til pakkens størrelse. Flere frygter inflation, højere skatter og ser den generelt som et venstreorienteret projekt.

Derfor kan det blive svært at få efterfølgende lovgivning vedtaget.

Senator Bernie Sanders, som er formand for budgetudvalget, mener imidlertid, at pakken på 3500 milliarder dollar bliver en stor hjælp til børn, ældre og arbejdere.

- Den vil - håber jeg - genskabe det amerikanske folks tillid til, at vi kan få en regering, som arbejder for os alle og ikke kun for de få, siger han ifølge AP.

