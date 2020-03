USA's senat vedtager milliardpakke i kamp mod coronakrise

Milliardtiltag indeholder gratis test, sygedagpenge og fødevarehjælp til de hårdest ramte amerikanere.

USA's Senat har med stemmerne 90-8 onsdag aften dansk tid vedtaget en hjælpepakke på 100 milliarder dollar.

Det svarer til 683 milliarder kroner.

Pakken skal komme de amerikanere til undsætning, som er økonomisk hårdest ramt af coronakrisen, skriver nyhedsbureauerne dpa og AFP.

Pakken indeholder blandt andet gratis test for coronavirus, løn under sygdom og hjælp til folk, der har mistet deres arbejde. Til de hårdest ramte er der også fødevarehjælp.

Et senatsudvalg har regnet sig frem til, at alene sygedagpenge og forældreorlov kan komme til at koste lidt over 100 milliarder dollar.

Det er den anden store hjælpepakke, der er vedtaget i Kongressen i denne måned.

Den er i forvejen vedtaget i Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus.

Lovpakken bliver nu sendt videre til præsident Donald Trump, der skal underskrive den, inden den træder i kraft.

Imens fortsætter Det Hvide Hus drøftelser med politikerne i Kongressen om flere tiltag, der kan løbe op i mere end en billion - altså over tusind milliarder - dollar. Det er mere end ti gange så stort et beløb som den pakke, der nu er vedtaget.

Den pakke vil muligvis indeholde to omgange direkte udbetalinger til amerikanerne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Et forslag fra det amerikanske finansministerium, som Reuters har set, lyder på to pakker til hver 250 milliarder dollar.

Trump og hans finansminister, Steven Mnuchin, har luftet et forslag om at sende checks direkte til amerikanerne.

/ritzau/