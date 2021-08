USA’s sidste mand lukkede og slukkede i Afghanistan. Nu har imperiernes kirkegård fået endnu en gravsten

Efter to årtiers krig og ufattelige menneskelige og økonomiske tab forlod USA Afghanistan prunkløst i nattens mulm og mørke. Sidste mand på afghansk jord var generalmajor Chris Donahue, der badet i det grønne lys fra en nattesynslygte sent mandag lokal tid travede op ad en rampe og ind i et militært C-17 transportfly. Kort tid efter lettede det amerikanske fly fra Kabuls lufthavn, og Afghanistans nye magthavere, den islamistiske bevægelse Taleban, rykkede ind.