USA's største bank indgår milliardforlig med Epstein-ofre

USA's største bank, JPMorgan Chase, er gået med til at betale 290 millioner dollar i et forlig i en sag, som ofre for finansmanden Jeffrey Epstein havde anlagt.

Det meddeler en advokat for de kvinder, der havde lagt sag an mod banken.

Beløbet svarer til lidt over to milliarder danske kroner.

Epsteins ofre havde lagt sag an mod banken for at have ydet finansielle tjenester, der muliggjorde hans misbrug af unge piger og kvinder, og for at have ignoreret flere advarsler om ham.

I sagsanlægget hedder det, at banken allerede i 2006 burde have vidst, at dens vigtige kunde tidligere var dømt for overgreb.

I det forlig, der er faldet på plads mandag, indrømmer banken ikke at have gjort noget forkert.

Den har tidligere meddelt, at den brød samarbejdet med Epstein, da den blev klar over de anklager, der var rettet mod ham.

I en meddelelse mandag udtaler en talskvinde for JPMorgan, at banken fortryder at have gjort forretninger med Epstein.

- Vi forstår alle nu, at Epsteins opførsel var frygtelig, siger talskvinden.

- Enhver forbindelse til ham var en fejl, og vi fortryder det.

JPMorgan brød ikke forbindelsen med finansmanden før i 2013. Det var 15 år efter, at de havde indledt et samarbejde.

Derpå blev Epstein kunde i Deutsche Bank. I maj indgik den tyske storbank forlig i en tilsvarende sag, der kostede den 75 millioner dollar. Det svarer til 519 millioner kroner.

Epstein blev i 2008 dømt for at have betalt meget unge kvinder for at give ham massage.

Han blev anholdt igen i 2019 og tiltalt for at have handlet med mindreårige piger, som han havde sex med.

Jeffrey Epstein døde i sin fængselscelle i august 2019, inden hans sag kom for retten. En retsmedicinsk undersøgelse fastslog, at han havde begået selvmord.

Forliget mellem Epsteins ofre og JPMorgan skal godkendes af en domstol, inden det er endeligt.

/ritzau/AFP