USA's styrke i Afghanistan er nede på næsten 8600 mand

USA's styrke i Afghanistan er reduceret hurtigere end planlagt på grund af frygt for pandemi.

USA's militære styrke i Afghanistan er reduceret til næsten 8600 mand. Det er sket før planlagt på grund af frygt for coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters med henvisning til en aftale indgået med Taliban.

- På grund af bekymring for Covid-19 har vi fremrykket planerne om en reduktion af styrken, siger kilder i USA's militær og i Nato.

Kilder i det amerikanske militær tilføjer, at USA har haft fokus på at få bragt personale, som kan undværes, ud af landet. Desuden er personer, som blev anset for at være i særlige risikogrupper, trukket ud.

Alle kilder, der har udtalt sig, har gjort det på betingelse af anonymitet på grund af sikkerhedssituationen i landet.

USA og den islamistiske talibanbevægelse underskrev den 29. februar en fredsaftale, som skulle føre til en tilbagetrækning af amerikanske soldater i Afghanistan.

I første omgang skulle antallet af soldater i Afghanistan ifølge planen reduceres til 8600 inden midten af juli. Den målsætning er altså nu allerede nu opnået.

I maj 2021 skal de øvrige soldater også trækkes hjem, såfremt Taliban overholder forpligtelser om at nedtrappe volden i landet. Det er meningen, at aftalen skal bane vej for forhandlinger mellem Taliban og den afghanske regering.

Taliban siger imidlertid, at bevægelsen ikke vil deltage i forhandlinger med den afghanske regering, før tusindvis af Taliban-fanger løslades.

Taliban regerede Afghanistan med jernhånd fra 1996 til 2001, men militsen blev fjernet fra magten ved en amerikanskledet invasion, da den ikke ville udlevere Osama bin Laden efter angrebene på USA den 11. september 2001.

Taliban kæmper i dag mod den vestligt støttede og demokratisk valgte regering, da militsen igen vil indføre et islamistisk styre. Taliban kalder medlemmerne af den siddende regering i Kabul for USA's marionetter.

/ritzau/Reuters