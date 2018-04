Barbara Bush frabad sig søndag yderligere medicinsk behandling. Tirsdag er hun sovet ind, oplyser familien.

USA's tidligere førstedame Barbara Bush er død efter længere tids sygdom. Det oplyser en talsmand for Bush-familien ifølge Reuters og NBC News.

Barbara Bush var gift med George H.W. Bush, som var præsident fra 1989 til 1993. Hun gennemgik en hjerteoperation i 2009 og havde blandt andet også været i behandling for stofskiftesygdommen basedow.

Søndag meddelte en talsmand for familien, at Barbara Bushs helbred var "svigtende", og hun havde besluttet sig for at frabede sig yderligere medicinsk behandling.

/ritzau/