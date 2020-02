USA's toldhammer rammer fransk vineksport med stor kraft

Frankrigs vineksport til USA styrtdykkede, efter at amerikanerne indførte øget told på nogle europæiske varer.

Det har ramt den franske vineksport hårdt, at USA i efteråret indførte øget told på en række europæiske varer.

Frankrigs viceudenrigsminister, Jean-Baptiste Lemoyne, fortæller fredag således, at den franske vineksport til USA styrtdykkede med 44 procent fra oktober til november sidste år.

Den øgede told blev indført den 18. oktober.

Det skete, efter at Verdenshandelsorganisationen (WTO) gav USA medhold i, at flere EU-lande har givet den franske flyproducent Airbus ulovlig statsstøtte. Det har skadet den amerikanske konkurrent Boeing.

Den franske viceudenrigsminister præsenterede fredag Frankrigs handelstal.

Han kalder faldet i vineksporten til USA for et "chok" for vinproducenter. Han tilføjer, at Frankrig har anmodet EU om at kompensere for deres tab.

Lemoyne oplyste ikke det samlede tal for fransk vineksport.

