USA's topgeneral: Ukraine har 45 dage tilbage at kæmpe i

Ukraine har op mod 45 dage, før vejret begynder at besværliggøre den modoffensiv, der skal sparke de invaderende russiske styrker ud af landet.

Sådan lyder det søndag fra USA's topgeneral, Mark Milley, i et interview med mediet BBC.

- Der er stadig en rimelig mængde tid - nok omkring 30 til 45 dages kampvejr tilbage, så ukrainerne er ikke færdige, siger han.

- Der er kampe, som ikke er færdige ... de er ikke færdige med kampdelen af det, de prøver på at opnå.

I samme interview indrømmer Milley, at modoffensiven er gået langsommere end forventet, men at voldsomme kampe stadig er undervejs.

Modoffensiven har indtil videre kun ført til mindre fremskridt, men ukrainske generaler hævder at have brudt igennem Ruslands første forsvarslinje sydpå.

- Jeg sagde i begyndelsen af dette (krigen, red.), at det her ville blive langt, langsommeligt, hårdt og dødeligt, og det er præcis, hvad det er, siger Milley.

I samme interview lyder det fra Tony Radakin, chefen for Storbritanniens væbnede styrker, at "Ukraine vinder, og Rusland taber".

Han siger yderligere, at Ukraine er i fremgang og har genvundet omkring 50 procent af det territorie, Rusland har belejret.

Ukrainske styrker har den seneste uge vundet frem ved frontlinjen mod syd. Det sagde den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, søndag aften.

- I løbet af de seneste syv dage har vi vundet frem i Tavria-sektoren (mod syd, red.), lød det i præsidentens daglige aftentale.

Det kan være svært at danne sig et fuldstændigt overblik over frontlinjen under den igangværende krig i Ukraine. Ligesom med eksempelvis dødstal kommer der ofte forskellige meldinger fra krigens parter.

En af Ukraines øverste generaler i syd, general Oleksandr Tarnavskiy, har sagt til den britiske avis The Observer, at Ukraine er ved at få "momentum".

