USA's udenrigsminister beskylder Kina for fortsat mørklægning

Pompeo afstod i modsætning til tidligere fra at tale om et "kinesisk virus", men kritiserede alligevel Kina.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, beskylder Kina for fortsat at tilbageholde information om coronavirus.

Det sker i et interview med radioprogrammet Washington Watch tirsdag lokal tid.

- Min bekymring er, at denne mørklægning, den misinformation, som Kommunistpartiet står bag, stadig nægter verden den information, som den har brug for, for at vi kan forhindre yderligere smittetilfælde, og at noget lignende sker i fremtiden, siger han i programmet.

Pompeo beskylder også Iran og Rusland for misinformation og mørklægning.

- Vildledningskampagnen fra Rusland og Iran ligeså vel som Kina fortsætter, siger han.

- De taler om, at den måske kommer fra den amerikanske hær, og at den måske begyndte i Kina.

I USA har Covid-19, som opstod sidste år i Wuhan i Kina, resulteret i mindst 53.000 bekræftede smittetilfælde og 720 dødsfald.

Men situationen i flere af storbyerne, især New York, eskalerer hurtigt, og her er frygten stor for, at der kommer til at mangle sengepladser.

I Kina har der under virussets hærgen været godt og vel 81.000 bekræftede smittetilfælde, knap 3300 dødsfald og over 73.000 raskmeldinger.

Siden lader epidemien dog i første omgang til at være løjet af i landet.

Tirsdag registrerede Kina 47 nye smittetilfælde - hvor af alle ifølge kinesiske myndigheder var importeret.

Der har været stor kritik af Kinas indledende indsats mod coronavirus, og meget tyder på en omfattende mørklægning af informationer. Det har blandt andet The New York Times afdækket.

/ritzau/Reuters