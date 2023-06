Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, vil forsøge at opretholde et godt forhold til Kinas regering, når han i weekenden tager på et sjældent besøg i Beijing.

Amerikanerne ønsker efter lang tids krise at få øget samarbejdet med Kina og få stoppet eksportstrømmen af syntetiske opioider indover den amerikanske grænse.

/ritzau/Reuters