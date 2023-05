USA's udenrigsminister besøger nordiske lande næste uge

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, besøger i næste uge det nye Nato-land Finland, hvor han vil hylde Ukraines forsvarskamp mod Ruslands invasionsstyrker.

Det meddeler USA's udenrigsministerium fredag.

Blinken besøger først Sverige i forlængelse af et møde i Norges hovedstad, Oslo, for Nato-alliancens udenrigsministre.

Hans besøg i den finske hovedstad, Helsinki, den 1. og 2. juni bliver stærkt præget af en tale, som vil "fremhæve alle de måder, hvorpå Ruslands aggression mod Ukraine har været en strategisk fejltagelse". Det siger en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, Matthew Miller.

- Blinken vil tale om vores fortsatte bestræbelser på at støtte Ukraines forsvar af dets territorium, dets suverænitet og dets demokrati i kampen for en retfærdig og holdbar fred, siger Miller.

Finland og Sverige har længe været officielt neutrale for at undgå eskalerende spændinger i forholdet til Moskva. Men efter den russiske invasion af Ukraine i februar sidste år har begge lande søgt optagelse i Nato.

Finland blev optaget officielt i april, men Tyrkiet og Ungarn har endnu ikke godkendt en optagelse af Sverige.

Alliancen kan kun optage nye medlemslande ved fuld enstemmighed.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har lagt pres på Sverige for at få landet til at slå ind på en hårdere kurs over for medlemmer af Kurdistans Arbejderparti, PKK, som tyrkerne anser for at være en terrororganisation.

Vestlige diplomater har udtrykt forhåbninger om, at Tyrkiet vil opgive dets indsigelser mod optagelsen af Sverige efter den afgørende runde i det tyrkiske præsidentvalg søndag.

Blinken vil i Sverige besøge den nordlige by Luleå, hvor EU's og USA's Handels og Teknologiråd mødes for at fastsætte fælles handelsregler i relationerne til Kina.

/ritzau/AFP