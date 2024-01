USA's udenrigsminister flyver til Israel torsdag

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, flyver torsdag til Mellemøsten, siger en regeringskilde i Washington.

Blinken skal blandt andet besøge Israel, siger kilden uden at oplyse yderligere detaljer.

Blinken har under tidligere rejser til regionen under den igangværende krig mellem Israel og Hamas besøgte flere lande.

Den amerikanske udenrigsministers rejse finder sted, få dage efter at Hamaslederen Saleh al-Arouri blev dræbt ved et angreb i Libanons hovedstad, Beirut.

Drabet på Hamaslederen i en forstad til Beirut tirsdag aften har øget risikoen for en optrappet konflikt i regionen ifølge flere iagttagere.

Matthew Miller, talsperson for USA's udenrigsministerium, opfordrede i en tale onsdag alle parter til at afstå fra en eskalering af konflikten.

- Der er ikke i nogens interesse - hverken for noget land i Mellemøsten eller for noget andet land i verden - at se denne konflikt eskalere mere, end det allerede er sket, sagde han.

/ritzau/AFP