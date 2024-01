USA's udenrigsminister kalder krig i Gaza hjerteskærende

Ikke på noget tidspunkt i USA's udenrigsminister Antony Blinkens karriere har der været flere globale udfordringer.

Sådan lyder det onsdag fra Blinken selv under Verdens Økonomiske Forum, WEF, i Davos i Schweiz.

Han nævner både krigene i Gaza og Ukraine samt den anspændte situation på Taiwan.

Blinken beskriver konflikten i Gaza som "hjerteskærende".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Lidelserne knuser mit hjerte, siger Blinken.

- Spørgsmålet er, hvad der skal gøres.

Den amerikanske udenrigsminister mener blandt andet, at der er brug for en palæstinensisk stat med en regeringsstruktur, som "giver folk, hvad de ønsker, og arbejder sammen med Israel om at være effektiv".

I lighed med Kinas premierminister, Li Qiang, som tirsdag kom med sin tale, opfordrer Blinken til globalt samarbejde.

Han siger, at USA ikke kan løse nogen af de problemer, som præsident Joe Biden ønsker at gøre noget ved, alene.

Blinken siger videre, at han fra nærmest hvert eneste land i Mellemøsten hører, at de ønsker, at USA skal spille en rolle i diskussionerne om, hvordan Israels krig mod Hamas skal slutte.

/ritzau/Reuters