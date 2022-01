USA's udenrigsminister: Rusland kan ikke matche Vestens enhed

USA står sammen med de europæiske allierede Tyskland, Frankrig og Storbritannien som en enhed over for Rusland og truslen mod Ukraine.

Det siger den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, som torsdag har mødt sin tyske kollega, Annalena Baerbock, i Berlin.

Fredag rejser Blinken videre til Geneve i Schweiz, hvor han skal møde den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.

- Den enhed giver os styrke, og det er en styrke - vil jeg gerne sige - som Rusland hverken kan eller vil matche, siger han.

Det er nu op til Rusland at vælge, om man ønsker optrapning eller diplomati, fremhæver han.

Blinken beskylder Rusland forsøge at splitte de vestlige allierede, og han siger igen advarende, at der bliver en pris for Rusland at betale, hvis det angriber Ukraine.

Titusinder af russiske soldater er stationeret tæt ved Ukraines grænse, og en større russisk styrke er i Hviderusland, der grænser op til Ukraine.

Den tyske udenrigsminister fulgte på et pressemøde op og advarede Rusland om "alvorlige konsekvenser". Hun havde tidligere torsdag talt med sine kolleger fra Frankrig og Storbritannien.

- Vi er enige om, at den eneste vej ud af denne krise er en politisk vej, og denne vej er dialogens.

- Desværre taler Rusland med sin opførsel stadig et andet sprog, siger hun

/ritzau/dpa