USA’s unge vil gå imod strømmen og stemme

Det amerikanske kongresvalg i morgen ventes at blive et tilløbsstykke for unge vælgere, der blandt andet er motiveret af modstand mod præsident Trump. Men modvilje over for Washington og komplicerede krav til vælgerne kan hæmme valgdeltagelsen

Ældre amerikanere betragter gerne deres yngre landsmænd som dovne og politisk apatiske. Men ved midtvejsvalget i morgen kan de unge amerikanere dementere denne karakteristik.

Ifølge en stor undersøgelse fra det politiske institut ved Harvard University er andelen af 18-29-årige vælgere, som agter at dukke op ved valgstederne for at stemme, den største i USA i mindst tre årtier. Hele 40 procent af de unge vælgere siger, at de ”uden tvivl” vil stemme i morgen. Til sammenligning lå denne gruppes valgdeltagelse på under 20 procent ved de to seneste midtvejsvalg i 2010 og 2014.

Harvard-undersøgelsen viser også, at de unge amerikaneres voksende politiske engagement blandt andet kan knyttes til deres erfaringer som en generation opvokset i skyggen af finanskrisen i 2008, der har gjort det vanskeligt for mange at få ordentligt fodfæste i voksenlivet. Også de mange skoleskyderier har ifølge undersøgelsen sat deres spor og er medvirkende til, at flere end 6 ud af 10 unge vælgere nærer mere frygt end håb for USA’s fremtid.

”Den gode nyhed er, at de er mere mobiliserede, end de har været i mange år. Den dårlige nyhed er, at de er mobiliserede på grund af de traumer, som de har gennemlevet,” siger John Della Volpe, der står bag undersøgelsen, til avisen The Washington Post.

Unge amerikaneres politiske engagement har været voksende siden Donald Trumps valgsejr i 2016, og deres valgentusiasme ventes at komme Demokraterne til gode. Ifølge undersøgelsen fra Harvard ønsker cirka to tredjedele af de unge vælgere, at Demokraterne overtager kontrollen med Kongressen, mens cirka en tredjedel håber, at Republikanerne bevarer flertallet i Repræsentanternes Hus og Senatet. Kun 25 procent af de unge vælgere siger, at de bifalder Donald Trumps indsats som præsident.

Trumps præsidentskab har været som en kold spand vand i hovedet på unge amerikanere, siger 25-årige Hannah Peters, der studerer folkesundhed på Berkeley University i det nordlige Californien.

”Det chok, som valget af Trump i 2016 var, har motiveret os til at engagere os politisk. Han er på forkert kurs, hvad angår så mange emner, der er vigtige for vores generation. Vi kan ikke ignorere klimaforandringer, vi kan ikke udviske transkønnedes rettigheder, vi kan ikke standse indvandringen til USA, vi kan ikke tage kvinders reproduktive rettigheder fra dem. Trumps tilbageskuende ideologi og værdipolitik har revet os ud af vores dvale og skræmt os til handling,” siger hun.