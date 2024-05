USA's valgkamp går ind i nyr fase efter Trump-dom

Den amerikanske præsidentvalgkamp går ind i en ny og uforudsigelig fase efter en historisk afgørelse i New York torsdag, hvor Donald Trump blev fundet skyldig i en straffesag som den første ekspræsident i landet nogensinde.

Al opmærksomhed er rettet mod de to hovedpersoners ageren.

Trump spildte ikke et sekund og forsøgte med det samme at føre valgkamp, da juryen havde fundet ham skyldig i alle 34 anklager i den historiske retssag.

- Jeg er en politisk fange, erklærede Trump, som virkede rystet over afgørelsen.

Trump ventes at fremsætte en erklæring fra sit residens i Trump Tower i New York formiddag lokal tid (fredag eftermiddag dansk tid). Det ventes, at han anker afgørelsen.

Der venter herefter yderligere tre retssager for Trump, hvor anklagerne er langt mere alvorlige end Stormy Daniels-sagen, der strækker sig tilbage til 2006.

Det gælder blandt andet hans forsøg på at få ændret valgresultatet i 2020, da han tabte præsidentvalget til Joe Biden samt ulovlig opbevaring af tophemmelige dokumenter i hans hjem i Florida.

Disse retssager vil dog næppe blive indledt før præsidentvalget i november.

Men Trump har under alle omstændigheder gjort det klart, at retssager, som normalt ville kunne ødelægge en politisk karriere, for ham er en form for æresmedalje i forbindelse med hans konspirationsteori om en "deep state", der bekæmper ham.

Trump sammenligner sig selv med politiske fanger som Nelson Mandela og hævder, at han er offer for en bred sammensværgelse, der også skulle omfatte retssystemet i USA.

Biden har indtil nu undladt at gøre Trumps retssager til et noget større emne i valgkampen. Som præsident er han forsigtig med at give Republikanerne skyts til deres beskyldninger om, at han blander sig i hele landets juridiske system.

Men der er nu en ny situation, hvor Trump er fundet skyldig i en straffesag.

I en første reaktion har USA's præsident og hans vicepræsident, Kamala Harris, kort kommenteret den nye udvikling i retssagen med en erklæring om, at "ingen er hævet over loven".

Biden har fredag et travlt program, hvor han blandt andet skal have møder med Belgiens premierminister og deltager i en fejring af NFL Super Bowl-vinderne Kansas City Chiefs, hvor han får flere muligheder for at udtale sig til pressen om sin modstanders sag.

Det er torsdag ikke afgjort, hvilken straf Trump står til. Men strafferammen på de lovovertrædelser, som han er fundet skyldig i, er op til fire års fængsel.

En politisk analytiker, Keith Gaddie fra Texas Kristne Universitet, siger, at det er for tidligt at vurdere, hvilke politiske følger afgørelsen har.

- Det vil formentligt ikke flytte mange stemmer, men det kan især få afgørende indflydelse i svingstaterne, hvor marginaler tit afgør udfaldet, siger han.

