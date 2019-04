USA's vicejustitsminister trækker sig

Rod Rosenstein forlader som ventet sin stilling som nummer to i det amerikanske justitsministerium.

USA's vicejustitsminister, Rod Rosenstein, har i et brev til præsident Donald Trump formelt opsagt sin stilling.

Det skriver Reuters.

I februar citerede CNN anonyme kilder for, at Rosenstein snart ville forlade jobbet som nummer to i justitsministeriet.

Rod Rosenstein blev udpeget til posten af præsident Donald Trump i januar 2017.

Han kom i fokus, da daværende justitsminister Jeff Sessions erklærede sig selv inhabil i Rusland-undersøgelsen.

Det var derfor Rod Rosenstein, der udnævnte tidligere FBI-chef Robert Mueller som særlig anklager med ansvar for selv samme undersøgelse.

Rosenstein har før sagt, at han ville ville trække sig, når Mueller havde afsluttet sin undersøgelse, hvilket skete i marts

Desuden har justitsminister William Barr, der blev udpeget i februar, gjort det klart, at han foretrækker en anden på posten som næstøverst i ministeriet.

Rod Rosenstein har sidste arbejdsdag i ministeriet den 11. maj.

/ritzau/