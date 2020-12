USA's vicepræsident vaccineret i fremstød for tillid

- Opbygning af tillid til vaccinen er det, som har fået os herned i dag, sagde Mike Pence ved vaccination.

Den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, og hans hustru blev fredag vaccineret med covid-19 vaccine, hvilket blev transmitteret live af en tv-station i et fremstød, der skal øge befolkningens tillid til indsatsen mod pandemien.

- Opbygning af tillid til vaccinen er det, som har fået os herned i dag, sagde Pence, efter at han havde fået indsprøjtningen.

- Jeg mærkede det overhovedet ikke, tilføjede han.

Mandag i denne uge blev de første amerikanere vaccineret mod coronavirus med vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Den blev godkendt i fredags af USA's lægemiddelstyrelse, FDA.

Det er planen, at der skal leveres 40 millioner doser inden nytår. Det er nok til at vaccinere 20 millioner personer.

Præsident Donald Trump skriver i et tweet fredag, at USA har givet "en overvældende godkendelse" af coronavirus-vaccinen fra medicinalvirksomheden Moderna.

Trumps meddelelse kommer før USA's lægemiddelstyrelse, FDA, officielt har godkendt Modernas vaccine mod coronavirus til nødbrug.

Sygeplejersken Sandra Lindsay på et hospital i Queens i New York blev mandag den første amerikaner til at lægge arm til en vaccine efter godkendelsen.

- Jeg føler håb i dag, lettelse. Jeg håber, at dette er begyndelsen på enden af en meget smertefuld tid, sagde hun efter vaccinationen.

Nogle af de amerikanere, der sammen med ældre, sårbare og frontpersonale står først i rækken til at få vaccinationer, er ledere og højtstående embedsmænd.

Pence og andre højtstående personer er blevet tilbudt en vaccine hurtigt.

USA har 330 millioner indbyggere, så der er stadig et stykke vej efter første kvartal.

I USA blev der fredag registreret 233.271 nye smittetilfælde inden for det seneste døgn. Antallet af coronarelaterede dødsfald på et døgn blev fredag opgjort til 3270, rapporterer Johns Hopkins Universitet.

I USA er det samlede antal personer, som har været registreret smittet under pandemien, 17,2 millioner.

/ritzau/AFP