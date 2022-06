USA's virusekspert tester positiv for corona

Anthony Fauci, der under pandemien har været hele USA's virusekspert og landets ansigt udadtil, er blevet testet positiv for corona onsdag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den 81-årige ledende statsepidemiolog er fuldt vaccineret og oplever kun milde symptomer.

- Fauci vil følge covid-19-retningslinjerne fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) og medicinsk rådgivning fra sin læge og vende tilbage, når han tester negativ, hedder det i en erklæring.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han har under pandemien arbejdet som sundhedsfaglig chefrådgiver for den amerikanske præsident, Joe Biden.

De to skulle dog ikke have befundet sig i nærheden af hinanden i løbet af de seneste dage, hvorfor man ikke anser præsidenten som værende i risiko for at være blevet smittet med coronavirus.

Da coronapandemien gjorde sit indtog i USA, blev Fauci hurtigt kendt som USA's ansigt udadtil og landets virusekspert.

Derfor blev han også hurtigt en betroet kilde - også internationalt - til pålidelig information om virusset.

Han optrådte hyppigt i medierne for at give sit besyv med og havde også skarpe holdninger til, hvordan USA skulle håndtere pandemien.

Men hans ærlige holdning til USA's manglende evne til at få styr på pandemien bragte ham også i konflikt med den tidligere præsident Donald Trump.

Han angreb ofte Fauci i slutningen af hans embedsperiode og hjalp til med at gøre ham til en hadet skikkelse blandt den højreorienterede del af landet.

Fauci har imidlertid undgået at blive smittet i op til to år. Det har han gjort ved at tage sine forholdsregler og om nødvendigt takke nej til at deltage ved større begivenheder.

Ifølge CDC havde omkring 60 procent af den voksne befolkning i USA været smittet med corona tilbage i februar. Det viste en undersøgelse.

/ritzau/