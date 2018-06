Usbeker idømmes livstid for svensk lastbilangreb

Retten i Stockholm har fundet usbekeren Rakhmat Akilov skyldig i terror og idømmer ham livstid.

Tingsrätten i Stockholm har kendt usbekeren Rakhmat Akilov skyldig i terror for lastbilangrebet i det centrale Stockholm i april sidste år.

Han idømmes fængsel på livstid, lyder dommen.

Det betyder, at straffen ikke er tidsbestemt, men at Akilov skal afsone mindst 18 års fængsel. Fængslingen kan efterfølges af en udvisning, som retten i dette tilfælde har besluttet sig for.

Angrebet skete ved stormagasinet Åhléns i Drottninggatan i det centrale Stockholm 7. april 2017, da Akilov kørte en lastbil ind i fodgængere ved høj fart.

Fem blev dræbt i angrebet, tre døde på stedet og to døde på sygehuset, og 14 blev såret.

Ifølge politiet forsøgte Akilov også at detonere en hjemmelavet sprængladning ved stormagasinet, som forårsagede brand i butikslokaler, inden han flygtede fra gerningsstedet.

Han blev senere pågrebet af politiet senere i Märsta, 40 kilometer nord fra Stockholm.

Med dommen lægger retten sig på linje med anklagerne, der krævede lovens strengeste straf for det, som anklagerne under retssagen har kaldt den "måske groveste forbrydelse nogensinde, der er begået i Sverige".

Foruden dommen for terror og drab dømmes Rakhmat Akilov skyldig i 119 tilfælde af drabsforsøg og i 24 tilfælde at have udsat andres liv for fare.

I dommen skriver retten, at dommen baseres på en omfattende efterforskning.

Gennem telefonopringninger, udskrifter og overvågningsfilm er Rakhmat Akilovs færden blevet klarlagt, fra han stod op om morgenen, til han begik angrebet, lyder det.

Den 40-årige har erkendt, at det var ham, der sad bag rattet i lastbilen og kørte ind i menneskemængden.

Det er efter angrebet kommet frem, at han tidligere har udtrykt sympati for "ekstreme organisationer", deriblandt den militante bevægelse Islamisk Stat. Men Islamisk Stat har ikke taget skylden for angrebet.

Inden angrebet havde Akilov ansøgt om asyl i Sverige. Men hans anmodning var blevet afvist af de svenske myndigheder. Op til angrebet fandt sted, levede han under jorden i Sverige.

