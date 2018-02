Usbeker ville dø som martyr i Stockholm - men gik i chok

Rakhmat Akilov mistede fatningen under Stockholm-angreb, som han havde fået godkendelse fra IS til at udføre.

En usbekisk mand, som 7. april 2017 dræbte fem mennesker i det centrale Stockholm, fortæller i retten, at angrebet ikke forløb som planlagt.

For det første var det slet ikke meningen, at han skulle være i live nu.

- Jeg ville dø som martyr, siger Rakhmat Akilov.

Han fortæller, at han skulle filme angrebet, så folk bagefter kunne se og forstå betydningen af hans gerning.

Men hele forløbet blev anderledes, end den usbekiske statsborger havde drømt om.

- Hvis politiet havde pågrebet mig - for jeg ville ikke pågribes i live - så ville jeg tænde denne anordning. Men planerne ændredes, for da jeg nåede frem til bygningen, gik jeg i chok, siger Akilov.

Den sprængladning, som han havde med, var ikke kraftig nok, erkender han.

Målet med angrebet var for Akilov at få Sverige til at stoppe krigshandlinger mod Islamisk Stat og indstille støtte til bekæmpelse af gruppen.

Den 40-årige usbeker kørte i høj fart ind på Drottninggatan i Stockholm i en lastbil.

Fem mennesker blev dræbt, og 15 andre blev såret.

Akilov har tilstået terrorisme, forsøg på terrorisme og forsøg på at bringe mange i livsfare, har forvarer Johan Eriksson tidligere meddelt.

At lige netop Drottninggatan blev mål for angrebet, har Akilov ingen forklaring på - ud over at gaden ligger centralt.

- Det er en central gade, som kan minde dem om alt det onde, som de har gjort mod kalifatet, siger Akilov.

Ifølge usbekeren havde han brug for en godkendelse af målet, og derfor sendte han billeder til sin kontakt i Islamisk Stat.

- Jeg fik en bred godkendelse for hele Sverige og hele Europa, siger Akilov.

I anklageskriftet hedder det, at Akilov ville "skabe frygt i befolkningen som helhed".

Desuden ville han "tvinge den svenske regering og det svenske parlament til at indstille Sveriges deltagelse i en international træningsmission i Irak rettet mod Islamisk Stat".

/ritzau/TT