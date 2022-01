Usikkerhed om Rusland-sanktioner: Talskvinde korrigerer Biden

På et pressemøde skaber USA's præsident forundring hos allierede om muligt svar på russisk invasion i Ukraine.

Der er tilsyneladende enighed blandt NATO-lande om at lukke Rusland ude af det internationale bankvæsen, hvis præsident Vladimir Putin gør alvor af at angribe Ukraine.

At de vestlige lande står samlet for at svare igen er torsdag på ny bekræftet af den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, og hans kolleger fra de største europæiske lande.

Men en enkelt bemærkning fra den amerikanske præsident, Joe Biden, da han onsdag holdt pressemøde i Det Hvide Hus, har forundret de allierede og skabt usikkerhed. Det skriver Reuters.

- Rusland vil blive holdt ansvarlig, hvis det invaderer - og det afhænger af, hvad det gør. Hvis de trænger ind i mindre omfang, ender vi med at skændes om, hvad vi skal gøre ved det.

Det udløser torsdag, hvad der ligner en korrektion fra Det Hvide Hus.

- Hvis en hvilken som helst russisk styrke bevæger sig hen over Ukraines grænse, så er det en ny invasion, og det vil blive mødt med et hurtigt, voldsomt og samlet svar fra USA og dets allierede, fremhæver Bidens talskvinde, Jen Psaki.

Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg afviser også, at Bidens tale om begrænset russisk invasion er et grønt lys til Rusland.

- Bestemt ikke, svarer han CNN.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har torsdag mødt sin tyske kollega, Annalena Baerbock, i Berlin. Hun havde lidt tidligere på dagen været i kontakt med sine kolleger fra Frankrig og Storbritannien for at bekræfte, at de allierede står fast.

Fredag rejser Blinken videre til Geneve i Schweiz, hvor han skal møde den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.

- Den enhed giver os styrke, og det er en styrke - vil jeg gerne sige - som Rusland hverken kan eller vil matche, siger han.

Det er nu op til Rusland at vælge, om man ønsker optrapning eller diplomati, fremhæver han.

Titusinder af russiske soldater er stationeret tæt ved Ukraines grænse, og en større russisk styrke er i Hviderusland, der grænser op til Ukraine.

Den tyske udenrigsminister fulgte på et pressemøde op og advarede Rusland om "alvorlige konsekvenser".

- Vi er enige om, at den eneste vej ud af denne krise er en politisk vej, og denne vej er dialogens.

- Desværre taler Rusland med sin opførsel stadig et andet sprog, siger Baerbock.

/ritzau/dpa