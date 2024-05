Usyk tager sidste bælte med split decision-sejr over Fury

Sværvægtsboksning har for første gang siden årtusindeskiftet fået en ubestridt verdensmester, efter at ukrainske Oleksandr Usyk natten til søndag dansk tid har slået britiske Tyson Fury i Riyadh i Saudi-Arabien.

Ukraineren endte med at vinde kampen på en split decision.

De tre dommere scorede kampen henholdsvis 115-112, 113-114, 114-113 til Oleksandr Usyks fordel.

- Tusind tak til mit hold. Det er en stor mulighed for min familie, for mit land, siger Usyk ifølge det britiske medie Sky Sports efter kampen.

Med split decision mener en af dommerne altså, at det var Tyson Fury, der vandt opgøret mellem de to.

Det er Fury enig i.

- Jeg mener, at jeg vandt den kamp.

- Jeg anerkender, at han vandt et par runder, men jeg vandt flere, siger Fury ifølge Sky Sports efter kampen.

Oleksandr Usyk kom bedst fra start og tog to runder, inden Fury for alvor fandt rytmen og begyndte at gå til angreb.

Sigøjnerkongen blev til tider kæphøj og kunne ses grine af sine modstander, som kæmpede med britens lange arme og ekstra lodrette centimeter.

I niende runde begyndte det dog for alvor at vende, og ukraineren fik sendt sin modstander helt ud i tovene, inden dommeren begyndte at tælle til ti, før runden blev stoppet.

Var runden ikke blevet stoppet der, mener Oleksandr Usyk selv, at han havde vundet kampen på knockout.

- Med al respekt for dommeren synes jeg, at han stoppede en knockout i niende runde. Det var en fantastisk præstation, helt utrolig, siger Usyk efter kampen.

Usyk sad allerede på tre af de store bokseforbunds sværvægtsbælter, mens Tyson Fury sad på et enkelt - bæltet fra WBC.

Det er det, som Usyk nu vinder fra den store brite.

Med sejren er Oleksandr Usyk nu verdensmester i alle de fire store bokseforbund - det, som også kaldes ubestridt verdensmester.

Den sidste ubestridte verdensmester var Lennox Lewis, som var ubestridt verdensmester i sværvægtsboksning frem til 2000.

Usyk og Fury har allerede varslet en revanchekamp.

Ifølge Tyson Furys promoter, Frank Warren, var en del af kontrakten til søndag nats mesterskabskamp, at der skulle udkæmpes en revanchekamp i oktober.

Adspurgt om den mulighed siger Oleksandr Usyk, at han er klar til at møde Fury i ringen igen i oktober.

