Uvejr forårsager skader flere steder i Italien

Italiens landmænd taler om et "forbandet forår", og i Milano kan flyene ikke lande på grund af hagl.

Dele af den italienske hovedstad, Rom, er søndag oversvømmet, efter at Italien er blevet overdænget med nedbør i form af både regn, hagl og sne.

Uvejret har forårsaget skader flere steder i landet.

I Milano var landingsbanerne dækket af hagl, så flere fly måtte omdirigeres til andre lufthavne.

I byen Brescia, der ligeledes ligger i det nordlige Italien, har to mænd mistet livet, da træer væltede under et stormvejr lørdag.

Lidt længere nordpå har der været snevejr i Alperne, hvor skisæsonen ellers er slut.

Italiens beredskabsstyrelse har advaret om, at et kraftigt stormvejr ventes at ramme den nordlige del af landet søndag aften.

Den italienske landbrugsorganisation Coldiretti taler om et "forbandet forår". Landmændene har mistet indtægter for mange millioner euro på grund af det kolde vejr.

Det er ikke usædvanligt for det italienske forår, at vejret skifter med kort varsel, og at der kan komme dage med køligt vejr.

Men det dårlige vejr, som landet oplever nu, kommer med en intensitet, der har at gøre med de globale klimaforandringer, siger meteorolog Andrea Giuliacci til nyhedsbureauet ADN Kronos.

