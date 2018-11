Uvejr tager livet af flere personer i Italien

14 millioner træer er ødelagt under kraftige vinde i Italien, oplyser jordbrugsorganisation.

Efter at ekstremt vejr med kraftfulde vinde og massive vandmasser har hærget i Italien, mister endnu to personer livet.

Uvejret har ført til, at mindst 17 personer er omkommet, oplyser Italiens beredskabsstyrelse.

En tysk turist afgik ved døden fredag, da han blev ramt af et lyn. Lørdag døde en anden person efter at være ramt af et lyn for flere dage siden.

Mange af de dødsfald, der har været, er dog sket i forbindelse med faldne træer.

Den italienske jordbrugsorganisation, Coldiretti, har meddelt, at vindene har ødelagt op mod 14 millioner træer i det sydeuropæiske land. Mange af dem er i den nordlige del.

Kystbyen Terrecina, der ligger omkring 100 kilometer sydøst for Rom, blev tidligere på ugen ramt af en tornado. Her mistede en mand livet, da et træ væltede ned over hans bil.

Dele af landet - fra længst nordøst til Sicilien i den sydvestlige del - har været påvirket af de kraftfulde vinde.

De værste skader har dog ramt de nordlige regioner Tretino og Veneto, der ligger ved byen Venedig, der er et kendt turistmål.

Byen har været ramt af jordskred, der har lukket flere veje, og mange gader er blevet oversvømmet. Det bliver omtalt som den værste oversvømmelse, byen har set i et årti.

Ved Comelico Superiore-dæmningen, der ligger mod nord nær grænsen til Østrig, var vandet fyldt med stammer fra ødelagte fyrretræer eller rødgran.

- Der er brug for mindst et århundrede, før vi er tilbage ved start, skriver Coldiretti i en meddelelse om de ødelagte træer.

Det ekstreme vejr har præget adskillige områder i Italien i snart en uge siden søndag.

Det har resulteret i store problemer for transportsektoren, strømafbrydelser og dødsulykker flere steder.

/ritzau/Reuters