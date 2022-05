Våben fra Vesten ødelagt af russisk missil

Ruslands forsvarsministerium siger lørdag, at russiske styrker har ødelagt vestlige våbenleverancer, som er blevet sendt til Ukraine.

En større transport af vestlige våben i Ukraines Zhytomyr-region, vest for Kyiv, er blevet ødelagt af et Kalibr-krydsermissil affyret fra havet, hedder det i en erklæring fra Ruslands forsvarsministerium.

- Angrebet tilintetgjorde "en stor forsendelse af våben og militært udstyr fra USA og europæiske lande. Våbnene var sendt til ukrainske soldater i den østlige Donbas-region, hvor kampene er koncentreret, hedder det.

Det britiske nyhedsbureau Reuters skriver, at det ikke er muligt at få bekræftet oplysningerne af uafhængige kilder.

Det russiske forsvarsministerium skriver også, at russiske missiler lørdag ramte brændselsdepoter nær Odessa på sortehavskysten, hvor to ukrainske Su-25 fly samt 14 droner også skal være skudt ned.

I de seneste russiske opdateringer om krigen hedder det også, at Rusland har ramt et stort antal ukrainske kommandoposter.

Vesten har vedholdende optrappet våbenforsyninger til Ukraine, siden Ruslands invasion af landet den 24. februar.

Det russiske forsvarsministerium hævder, at der blandt andet var langdistanceraketter blandt de ødelagte våben.

Den ukrainske præsident,Volodymyr Zelenskyj, siger i et tv-transmitteret interview lørdag, at konflikten "kommer til at være blodig".

- Men i sidste instans vil det kun være muligt at bringe den til afslutning gennem diplomati, siger han.

/ritzau/AFP