Våbenhvile er trådt i kraft i Gaza

Efter alvorlige beskydninger på og fra Gazastriben er der med egyptisk hjælp indgået våbenhvile, siger Hamas.

Israel og den palæstinensiske Hamas-bevægelse er blevet enige om en våbenhvile efter mandagens voldsomme optrapning i konflikten mellem dem.

Det oplyser Hamas-talsmand Fawzi Barhoum til nyhedsbureauet AFP.

Aftalen er kommet i stand med mægling fra egyptisk side og trådte i kraft klokken 22 lokal tid (21 dansk tid).

- En egyptisk indsats lykkedes med en våbenhvile mellem besættelsen og modstandsbevægelsen, lyder det fra Hamas-talsmanden.

Oplysningen bekræftes over for nyhedsbureauet Reuters af en højtstående palæstinensisk embedsmand, der ikke ønsker sit navn frem.

Også Hamas-bevægelsens tv-station meddeler, at der er indgået en aftale om våbenhvile.

Fra israelsk side er det ikke umiddelbart bekræftet, at der er en våbenhvile på plads.

Israel rettede mandag eftermiddag og aften flere luftangreb mod mål i Gazastriben, efter at der var affyret en raket fra Gazastriben mod Israel.

Raketten slog ned i et hus uden for Tel Aviv og sårede syv mennesker i huset. Israels militær beskylder Hamas for at stå bag, men det afviste den palæstinensiske gruppe.

Mandag aften blev der affyret flere raketter fra Gaza mod Israel, mens israelske fly fortsatte bombardementerne i Gaza.

Blandt andet ramte de israelske raketter Hamas-leder Ismail Haniyehs kontor i Gaza City.

De alvorlige sammenstød kommer kun to uger inden, at Israel holder parlamentsvalg.

Premierminister Benjamin Netanyahu, der er på besøg hos USA's præsident, Donald Trump, i Washington, afkorter sin rejse og vender hjem til Israel på grund af mandagens begivenheder.

