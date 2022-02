Våbenhvile for Østukraine brudt over 1500 gange på et døgn

Der er sket en markant stigning i volden i det østlige Ukraine i løbet af de seneste dage.

Observatører fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) har registreret over 1500 brud på våbenhvilen for det østlige Ukraine i løbet af et enkelt døgn.

Det var fredag, hvor der skete 553 eksplosioner i Donetsk og yderligere 860 i naboregionen Lugansk.

OSCE's observatører bekræfter også, at en civil er blevet dræbt i et regeringskontrolleret område af Donetsk. Dertil kommer andre former for brud på våbenhvilen.

De over 1500 brud på våbenhvilen er det hidtil højeste antal i år, skriver AFP.

Opgørelsen blev offentliggjort af OSCE's observatører lørdag aften.

Torsdag var der 870 brud på våbenhvilen, mens der onsdag blev registreret 654 eksplosioner, skriver Reuters.

Og noget tyder på, at optrapningen i volden fortsætter.

En diplomatisk kilde siger lørdag aften dansk tid til nyhedsbureauet Reuters, at OSCE's observatører i løbet af lørdag har registreret næsten 2000 brud på våbenhvilen. Den opgørelse er endnu ikke officiel.

Ukraines regering og oprørere med støtte fra Rusland har siden 2014 kæmpet om de to selvudråbte republikker Donetsk og Lugansk i det østlige Ukraine.

Den forværrede situation kommer, samtidig med at regionen er præget af de mest alvorlige spændinger siden den kolde krig.

Rusland har omkring 150.000 soldater langs grænsen til Ukraine, og der er frygt for en invasion.

/ritzau/