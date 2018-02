Våbenlobby beskylder kritikere for at udnytte skoletragedie

Leder af amerikansk våbenlobby vil have bevæbnede vagter på USA's skoler for at forhindre skoleskyderier.

Lederen af den amerikanske våbenlobby National Rifle Association (NRA) giver i en tale torsdag et krast svar på den kritik, NRA har været udsat for efter sidste uges skoleskyderi i Florida.

Demokratiske politikere og studerende fra den ramte skole har kritiseret NRA og våbenlobbyens indflydelse på amerikanske toppolitikere.

Samtidig lyder der stadig flere opfordringer til USA's magthavere om at stramme våbenlovene.

Men NRA's leder, Wayne LaPierre, beskylder de demokratiske politikere for at udnytte tragedien i Florida. Han mener, at de forsøger at undergrave amerikanernes ret til at bære våben.

- Den skamfulde politisering af tragedien er en klassisk strategi fra en giftig bevægelses drejebog, siger Wayne LaPierre ifølge nyhedsbureauet AFP.

- De hader NRA. De hader det andet tillæg til forfatningen. De hader individuel frihed, tilføjer han i en tale ved en konservativ konference torsdag.

Det andet tillæg til den amerikanske forfatning er det, der handler om retten til at bære våben.

LaPierre opfordrer til at indsætte bevæbnede vagter på alle skoler, fordi de "såkaldte våbenfri zoner er oplagte mål" for bevæbnede personer med onde hensigter.

- Det onde færdes iblandt os, og Gud hjælpe os, hvis vi ikke hærder vores skoler og beskytter vores børn, siger NRA-lederen ifølge nyhedsbureauet dpa.

Det er Wayne LaPierres første offentlige udtalelse om skoleskyderiet i Parkland, Florida, i sidste uge.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har også udtalt, at han mener, at skolerne har brug for lærere, der har våben til forsvarsbrug.

/ritzau/AP