Våbnene tier i syrisk enklave - men gælder kun fem timer

Rusland står bag daglig våbenstilstand i området Østghouta, som har været mål for intense syriske angreb.

En fem timer lang våbenstilstand i det belejrede Østghouta i Syrien, som Rusland har bedt om, trådte i kraft tirsdag morgen klokken otte dansk tid.

Det skal give folk en chance for at slippe væk fra det oprørskontrollerede område.

Området har i flere uger har været under intense angreb fra syriske regeringsstyrker, der støttes af Rusland. Østghouta ligger tæt på hovedstaden Damaskus.

Overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder melder om ro i området. Det har der været siden midnat.

Det er den russiske præsident, Vladimir Putin, som har beordret våbenstilstanden. Den skal være gældende fra klokken 7.00 om morgenen til 14.00 lokal tid.

Det skal gøre det muligt at etablere en humanitær korridor, så den krigstrætte befolkning kan slippe ud.

Flere hundrede mennesker er blevet dræbt under de seneste halvanden uges intense syriske luftbombardementer.

Mandag beskyldte den britiske FN-ambassadør, Jonathan Allen, Rusland for at drive et "kynisk spil".

Han mindede om, at FN's Sikkerhedsråd i weekenden vedtog en resolution om en 30 dage lang våbenhvile i Syrien. En våbenstilstand var ikke det, der blev stemt om i FN.

Allen så ikke noget til hinder for, at Rusland kunne have gennemtrumfet Sikkerhedsrådets fulde resolution.

