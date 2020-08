Våbenslyngende par advarer om farlige forstæder ved konvent

Et ægtepar fik mandag taletid ved Republikanernes konvent, selv om de er sigtet for at true demonstranter.

Et hvidt ægtepar, der er sigtet for at true Black Lives Matter-demonstranter med våben foran deres hjem i juni, fik mandag en prominent plads i rækken af taler på Republikanernes konvent i Charlotte, North Carolina.

I deres tale advarede parret om, at USA's forstæder er i fare for at blive overrendt at kriminalitet, hvis Demokraterne kommer til magten ved valget.

Parret bestående af Mark og Patricia McCloskey fra delstaten St. Louis blev kendt i hele USA, da de i juni pegede våben mod en række demonstranter foran deres hjem i kølvandet på de store protester over George Floyds død.

- Uanset hvor du bor, vil din familie ikke være i sikkerhed i de yderliggående demokraters USA, siger Patricia McCloskey i talen.

Budskabet er en gentagelse af beskyldninger, som præsident Donald Trump også er kommet med under hans valgkampagne.

Præsidenten har blandt andet sagt, at hævnfulde "pøbler" er i gang med at ødelægge demokratisk styrede byer i USA.

I et nyligt tweet skrev Trump også, at "husmødre i forstæderne" vil have sikkerhed, men at der vil komme kaos i nabolagene, hvis en demokrat bliver valgt ind i Det Hvide Hus.

/ritzau/Reuters