Vaccinationer skal hindre sprednings af ebola i DRCongo

WHO er bedre forberedt på ebolaudbrud end i 2014, siger generaldirektør Tedros Adhanom.

Antallet af døde ved et udbrud af ebola i Den Demokratiske Republik Congo er steget til 26, efter at en person er død af sygdommen i den nordvestlige by Mbandaka, oplyser landets sundhedsminister, Oly Ilunga, mandag.

Han siger, at to andre smittede personer i den fjerntliggende region Bikoro blev erklæret helbredt for sygdommen lørdag.

Der er for øjeblikket 49 kendte eller formodede tilfælde af ebola i landet.

Myndighederne begyndte mandag en vaccinationskampagne, som skal inddæmme udbruddet af ebola.

Generaldirektøren i Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom, siger, at det vækker bekymring, at der er konstateret ebola i en større by.

- Men vi er langt bedre forberedt end i 2014 til at håndtere dette udbrud, siger han til Reuters.

WHO er tidligere blevet stærkt kritiseret for at have handlet for langsomt, da ebola brød ud i marts 2014 og fortsatte frem til januar 2016. Over 11.300 mennesker blevet dræbt.

Der er sendt 4000 doser ebolamedicin til Mbandaka. Her konstaterede myndighederne i sidste uge de første tilfælde i et byområde, siden det igangværende ebolaudbrud blev opdaget tidligere på måneden.

Tilfældene i Mbandaka har skabt frygt for, at virusset kan brede sig yderligere.

Mbandaka er en havneby med 1,5 millioner indbyggere, der ligger ved Congo-floden. Herfra er der en del trafik til blandt andet hovedstaden Kinshasa, der har en befolkning på ti millioner.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har bedt om at få 26 millioner dollar (164 millioner kroner) til at bekæmpe ebolaudbruddet i det centralafrikanske land.

WHO sender også 7540 doser vaccine til landet og forhandler med et af de store medicinalselskaber om at købe endnu en portion vacciner, siger en WHO-talsmand søndag.

Udbruddet er det niende, DRCongo oplever, siden sygdommen for første gang blev opdaget i 1970'erne.

/ritzau/AFP