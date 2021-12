Vaccine og immunitet dæmper smittebølge i Sydafrika

Vacciner og immunitet har dæmpet den seneste smittebølge i Sydafrika, hvor antallet af indlæggelser i forhold til antallet af smittetilfælde falder.

Samtidig tyder nye rapporter i Sydafrika ifølge landets sundhedsministerium på, at personer, som tidligere har været smittet af andre virusvarianter eller som er blevet vaccineret, er bedre beskyttet mod omikronvarianten og mod at blive alvorligt syge. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Omikronvarianten blev først påvist i Sydafrika, som er blandt de førende med udforskningen af dens smittemønstre.

Internationale forskere følger derfor nøje udviklingen i Sydafrika, men de påpeger, at landet har en meget ung befolkning, og at omikronvarianten kan udvikle sig anderledes i lande med en højere gennemsnitsalder.

I London viser et nyt studie, at omikronvarianten ikke er mildere end deltavarianten. Studiet er baseret på statistik fra den britiske sundhedssektor.

– Omikron er forbundet med en 5,4 gange højere risiko for at blive smittet igen sammenlignet med delta, hedder det i det nye studie, som endnu ikke er vurderet af andre forskere.

I studiet hedder det, at vaccineeffektiviteten er på mellem 0 og 20 procent efter to doser, og mellem 55 og 80 procent efter en tredje dose.

- Undersøgelserne bringer yderligere beviser for, at omikron i betydeligt omfang kan omgå immunitet som tidligere smitte eller vaccination har givet, siger studiets hovedforfatter Neil Ferguson.

– Dette betyder, at omikron udgør en stor og umiddelbar trussel mod folkesundheden, siger Ferguson videre.

Clive Dix, tidligere leder for vaccinationskorpset i UK Vaccine Taskforce, advarer imidlertid om, at de konklusioner, der drages i Fergusons rapport, endnu ikke har tilstrækkeligt med datagrundlag.

Dix påpeger også, at nogle af konklusionerne i det britiske studie er i modstrid med data om omikron i Sydafrika, hvor vacciner har vist sig at fungere godt mod alvorlig sygdom og død.

/ritzau/Reuters