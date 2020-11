Vaccinechef: USA kan vaccinere de første inden for få uger

Hvis USA's lægemiddelstyrelse godkender Pfizer-vaccine på møde den 10. december, kan den sendes ud kort efter.

De første amerikanere kan muligvis blive vaccineret mod coronavirus allerede 11. december.

Det siger Moncef Slaoui, som leder den amerikanske indsats for at udvikle en coronavaccine, til tv-stationen CNN.

Hvis en vaccine godkendes, er det planen at distribuere den inden for 24 timer, tilføjer Slaoui.

Medicinalselskabet Pfizer indsendte fredag en ansøgning til den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, om at få hastegodkendt den coronavaccine, Pfizer har udviklet sammen med det tyske selskab Biontech.

Det udvalg i FDA, der skal tage stilling til godkendelsen, skal mødes 10. december.

Slaoui siger til CNN, at hvis FDA godkender vaccinen, vil den kunne sendes videre til klinikker rundt i landet inden for et døgn. Kort efter kan de første amerikanere få et stik i armen.

- Vores plan er at være i stand til at sende vacciner videre til vaccineklinikker inden for 24 timer efter godkendelse, så jeg forventer at det måske vil være en dag eller to efter godkendelse, den 11. eller 12. december, siger Slaoui til CNN.

Det er ventet, at det i første omgang vil være særligt udsatte grupper, der får tilbud om en vaccine. Det omfatter også sundhedsarbejdere, der er udsat for en højere risiko for coronasmitte.

