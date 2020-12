Vaccineudvikler vil øge produktionen efter godkendelse i USA

Udgangspunktet for Pfizer og Biontech er at producere 1,3 milliarder vaccinedoser næste år.

Den største udfordring for Pfizer og Biontech, som natten til lørdag dansk tid har fået godkendt deres coronavaccine til nødbrug i USA, bliver at imødekomme den store efterspørgsel.

Det siger Ugur Sahin, topchef i tyske Biontech, i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

- Vi er nødt til at løse udfordringen med produktionen. Det er meget tydeligt, at der er brug for flere doser. Og vi er i gang med at håndtere det spørgsmål - hvordan vi producerer flere doser, siger han.

Selskaberne har meddelt, at de vil producere op mod 1,3 milliarder doser af vaccinen næste år. I USA er der cirka 330 millioner indbyggere.

Og vaccinen er i forvejen godkendt til nødbrug i Storbritannien, Canada, Mexico, Saudi-Arabien og Bahrain. Dertil regner Biontechs topchef med, at vaccinen bliver godkendt til brug i EU inden udgangen af året.

Det vil også lægge et ekstra pres på at få produceret ekstra doser af vaccinen.

Ifølge Ugur Sahin er der imidlertid flere planer for, hvordan produktionen kan blive opskaleret.

- Udgangspunktet er 1,3 milliarder doser. Og vi arbejder på en udvidet plan. Jeg kan for nu ikke sige, hvad der er muligt, og hvor meget vi kan udvide omfanget. Men vi vil prøve at udvide det betragteligt, siger han.

Det er USA's lægemiddelstyrelse, FDA, som har godkendt coronavaccinen fra Pfizer og Biontech til nødbrug.

USA's præsident, Donald Trump, meldte natten til lørdag dansk tid, at vaccinen vil blive uddelt inden for 24 timer.

Han tilføjede, at regeringen ønsker, at vaccinen i første omgang skal gives til de ældre, sundhedsarbejderne og dem i frontlinjen.

Der er endnu ikke godkendt nogen coronavacciner i EU, men det ventes at ske inden for få uger.

29. december skal vaccinen fra Pfizer og Biontech evalueres af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Den kan herefter blive godkendt 31. december, og de første danskere kan efter planen blive vaccineret i januar.

/ritzau/Reuters