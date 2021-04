Vaccineudrulningen i udvalgte lande

Her kan du få et overblik over, hvor mange procent af befolkningen der har fået mindst ét vaccinestik i udvalgte lande:

* Israel: 60,73 procent.

* Storbritannien: 46,29 procent.

* USA: 30,44 procent.

* Serbien: 21,43 procent.

* Danmark: 13,10 procent.

* Norge: 12,90 procent.

* EU: 12,50 procent.

* Tyskland: 11,98 procent.

* Sverige: 11,56 procent.

* Rusland: 5,10 procent.

Kilder: Our World in Data og Statens Serum Institut.

/ritzau/