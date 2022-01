Væbnede demonstranter stormer borgmesterkontor i Kasakhstan

Der er angiveligt udbrudt brand i borgmesterkontoret i Kasakhstans største by. Regeringen er onsdag gået af.

En række dage med protester i Kasakhstan er onsdag foreløbigt kulmineret i voldsomme scener i landets største by, Almaty.

Her har demonstranter blandt andet stormet borgmesterkontoret. Det skriver den kasakhiske hjemmeside Zakon.kz ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Flere af demonstranterne er angiveligt væbnet med køller eller metalstænger, skriver mediet. Det er desuden meldinger om, at politiet har forsøgt at presse demonstranterne tilbage ved hjælp af chokgranater og tåregas.

Ifølge en blogger, der streamer situationen på det sociale medie Instagram, er borgmesterkontoret brudt i brand. Det skriver Reuters.

Også nyhedsbureauet AFP og det russiske nyhedsbureau Tass har onsdag formiddag dansk tid meldinger om, at dele af kontoret skal stå i flammer.

Protesterne i Kasakhstan er udløst af en prisstigning på brændstof. Demonstrationerne blev indledt søndag og er løbende eskaleret.

Onsdag har Kasakhstans præsident, Kassym-Jomart Tokajev, meddelt, at regeringen går af. Det er blandt andet sket for at dæmpe urolighederne.

Det er ikke kun i Almaty, at der har været sammenstød. Også regeringsbygninger er blevet angrebet i byerne Sjymkent og Taraz.

95 politibetjente er blevet såret i den forbindelse ifølge indenrigsministeriet.

Politiet har tilbageholdt mere end 200 personer.

Præsident Kassym-Jomart Tokajev, som netop har afskaffet dødsstraffen i den tidligere sovjetrepublik, har styret Kasakhstan siden 2019.

Han kom til magten efter Nursultan Nazarbajev, der i 30 år var enevældig præsident i det store land med omkring 19 millioner indbyggere.

