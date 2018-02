Væbnet betjent blev uden for skole under massakre i Florida

En 54-årig betjent blev torsdag suspenderet for ikke at gribe ind under sidste uges skoleskyderi i Florida.

En bevæbnet politibetjent, hvis opgave var at beskytte elever på Marjory Stoneman High School, undlod at gribe ind, da en 19-årig mand skød og dræbte 17 personer på skolen i sidste uge.

Det oplyser sherif i Broward County Scott Israel ifølge The Washington Post.

Videooptagelser fra skoleskyderiet har vist, at betjenten blev uden for skolens bygninger, mens massakren udspillede sig indenfor.

Betjenten blev suspenderet torsdag, oplyser Scott Israel, der har set optagelserne.

- Jeg kunne se, at betjenten ankom til den vestlige side af bygning 12. Han indtog sin position, men gik aldrig ind, siger Scott Israel.

Sheriffen understreger, at betjenten var bevæbnet og iført uniform, da han ankom til skolen. Han tilføjer, at det var betjentens opgave at gå ind på skolen under skyderiet, der varede seks minutter.

Adspurgt om, præcis hvad betjenten burde have gjort, svarer Scott Israel:

- Han skulle gå ind og finde drabsmanden og dræbe ham.

Den 54-årige betjent har arbejdet omkring skolen siden 2009. Han valgte at opsige sin stilling, umiddelbart efter han var blevet suspenderet.

Betjenten var en af de første på skolen, efter at de første skud på blev affyret.

Scott Israel understreger, at betjenten tydeligvis var klar over, at der var en aktiv gerningsmand inde på skolen.

- Der er ingen ord, der kan beskrive det. Disse familier mistede deres børn. Vi mistede trænere. Jeg har været til begravelsernes, siger Scott Israel.

Sheriffen tilføjer, at yderligere to betjente er blevet flyttet til andre afdelinger, mens en intern undersøgelse af politiets arbejde under skoleskyderiet pågår.

- De kunne have gjort mere. De burde have gjort mere. Der er en igangværende undersøgelse, siger Scott Israel til The Washington Post.

/ritzau/