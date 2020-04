Coronavirus giver historisk mavepuster til eurozonens økonomi

Coronakrisen har både kostet økonomisk vækst og job i de 19 eurolande i løbet af første kvartal.

Coronakrisen har gjort et mærkbart indhug i økonomien hos de 19 lande, der har euroen som officiel valuta.

I første kvartal er økonomien i de 19 lande, der også er kendt som eurozonen, skrumpet samlet med 3,8 procent. Det oplyser statistikkontoret Eurostat.

Selv om udviklingen er helt som ventet af økonomerne ifølge mediet Bloomberg News, så er det alligevel en historisk udvikling.

Det økonomiske fald er nemlig det største, der nogensinde har været for de 19 eurolande. Det forklarer cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv.

- Da finanskrisen var på sit højeste, var der til sammenligning en negativ kvartalsvækst i økonomien på 3,2 procent i første kvartal 2009, skriver han i en kommentar.

Tore Stramer vurderer, at man indtil nu kun har fået en forsmag på, hvor hårdt coronakrisen vil ramme økonomien i eurozonen. Det skyldes, at krisen først for alvor slog igennem mod slutningen af første kvartal.

Som tingene ser ud lige nu, er han ikke afvisende over for et fald på op mod ti procent i andet kvartal. Den dystre spådom bakkes op af Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.

- Coronakrisen har ført til den største tilbagegang nogensinde på et enkelt kvartal, og tilbagegangen bliver endnu større i andet kvartal.

- Coronakrisen fører til en langt større nedtur i europæisk økonomi end finanskrisen, siger Allan Sørensen i en skriftlig kommentar.

Eurostat har også offentliggjort tal for udviklingen i arbejdsløsheden. Den er for eurozonen steget til 7,4 procent i marts fra 7,3 procent i februar.

Fra februar til marts estimerer Eurostat, at antallet af arbejdsløse i eurozonen er steget med 197.000 personer.

Dermed vurderes det samlede antal arbejdsløse i eurozonen at have ligget på lidt over 12 millioner personer i marts.

Tallene for eurozonen følger, efter at der onsdag kom tal for den økonomiske udvikling i verdens største økonomi, den amerikanske.

Her skrumpede økonomien i første kvartal med 4,8 procent. Det var største nedtur for USA siden finanskrisen.

/ritzau/